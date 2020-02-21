В Кремле заявили, что пока нет речи о компенсациях нефтяникам за экспорт в Белоруссию

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока о компенсации российским нефтяникам из бюджета РФ выпадающих доходов при экспорте нефти в Белоруссию речи не идет.

Он отметил, что работа по определению условий поставок нефти в Белоруссию будет продолжена. "Поставки осуществляет не российское государство, а российские нефтяные компании. Чтобы их позицию (узнать) относительно цен, по которым они хотят продавать свою нефть нашим белорусским товарищам, Козак вчера нефтяные компании, профильных министров собирал и проводил у себя совещание, где разные нефтяные компании высказывали свои позиции относительно возможных цен, скидок и так далее. Естественно, не может быть и речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия, которые не соответствовали бы и российской, и международной ценовой конъюнктуре", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Он напомнил, что сегодня эта тема затрагивалась в ходе телефонного разговора президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Пескову был задан вопрос о том, действительно ли Путин предлагал Лукашенко 300 млн долларов компенсации за нефтяной налоговый маневр. "Основываясь на обсуждении, каждая сторона делает свои собственные калькуляции. Работа будет продолжена. Действительно, дано поручение правительству Белоруссии продолжить контакты с нашими и компаниями, и с представителями российской стороны", - сказал Песков.

"Рассматриваются разные варианты для нахождения взаимоприемлемых опций", - добавил пресс-секретарь президента. По его словам, "работа идет в развитие диалога, который был в Сочи, еще предстоит определиться по ряду параметров, поэтому работа продолжается".

Пескова спросили, действительно ли российские нефтяные компании принципиально согласились поставлять нефть в Белоруссию по более низкой цене. "По определенной цене", - уточнил Песков, напомнив, что это коммерческая информация. Есть компании, продолжил он, которые согласны это делать, какие-то компании "считают для себя это невыгодным".

Он добавил, что существуют "разные запросные позиции сторон, и они обсуждаются".

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