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Лукашенко заявил о "неожиданном" предложении Путина по компенсации за налоговый маневр

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил Белоруссии компенсировать выпадающие от налогового маневра доходы бюджета за счет сохранения премии российским НК в цене поставок, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко; он также назвал поступившее предложение неожиданным.

"Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим, допустим, $700 млн. Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, Россия сохранит прошлогодние финансовые условия поставок нефти в Белоруссию. "По нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Ну, хоть какое-то движение вперед. Мы сейчас посчитаем это все. Но счет этот практически не имеет никакого значения. Потому что другого варианта пока нет со стороны России", - сказал президент.

Лукашенко также сообщил, что российские нефтяные компании не соглашались на поставки сырья в Белоруссию по мировым ценам. "К мировой цене они (компании - ИФ) еще просили добавить $12 премии. Потому что у нас, видите ли, маржинальные рынки - Европы, Украины, белорусский рынок", - сказал он.

Лукашенко считает, что предложенная Путиным схема - "это хоть какой-то путь к развязке тех споров". Он также добавил, что российский президент предложил ему "формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года". Президент Белоруссии также поручил премьер-министру страны Сергею Румасу достичь соглашений с российской стороной по поставке нефти в республику.

С 1 января 2020 года нефть из РФ практические не поставляется на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями. Дело в том, что Белоруссия считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией РФ налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".

Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия

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