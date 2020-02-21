Пенсионерка скончалась в здании суда в Петербурге
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована после смерти жительницы Петербурга в здании суда. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городского управления СКР.
65-летняя женщина скончалась накануне в архивном помещении Приморского районного суда северной столицы.
По предварительным данным, причиной смерти является заболевание.Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки, добавили в ведомстве.