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Пенсионерка скончалась в здании суда в Петербурге

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована после смерти жительницы Петербурга в здании суда. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городского управления СКР.

65-летняя женщина скончалась накануне в архивном помещении Приморского районного суда северной столицы.

По предварительным данным, причиной смерти является заболевание.Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки, добавили в ведомстве.

Петербург

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