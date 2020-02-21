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Пермский Минздрав не нашел нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Пермского края проверило информацию СМИ о разглашении врачом одной из больниц диагноза пациента с ВИЧ, нарушений врачебной этики не обнаружено. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова на своей странице в соцсети в пятницу.

Специально созданная комиссия побеседовала с участниками и свидетелями инцидента, а также проверила медицинскую документацию.

"В ходе проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны", - написала Мелехова.

Министр отметила, что в настоящее время также организовано обеспечение пациента необходимыми препаратами.

Как сообщалось, министерство инициировало служебную проверку после публикаций местных СМИ, которые сообщили, что в одной из больниц пациенту с ВИЧ отказали в медобслуживании, а также разгласили его диагноз.

Член Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Прикамье Анна Каргапольцева сообщала, что терапевт больницы якобы повышенным тоном попросила пациента - бывшего заключенного - отойти от стола, а также высказала опасения, что мужчина может заразить кого-нибудь.

Пермь

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