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В Пермском крае проверят информацию о разглашении терапевтом диагноза пациента с ВИЧ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Пермского края начало служебную проверку после публикаций местных СМИ об отказе в медобслуживании пациенту с ВИЧ, сообщила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова в инстаграме.

"По сообщению интернет-издания (...) в Общественную наблюдательную комиссию по правам осужденных в Прикамье за помощью обратился мужчина с диагнозом ВИЧ. Он принимает ВААРТ-терапию (высокоактивная антиретровирусная терапия), но препараты заканчиваются через две недели. За консультацией мужчина обратился в лечебное учреждение, где ему не только не помогли, но и, по его мнению, разгласили его диагноз", - написала Мелехова.

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Она отметила, что сохранение врачебной тайны возложено на лечащего врача и других работников медучреждения, которым стало известно о диагнозе пациента.

Член Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Прикамье Анна Каргапольцева на своей странице в соцсети сообщила, что терапевт больницы якобы повышенным тоном попросила пациента отойти от стола, а также высказала опасения, что мужчина может заразить кого-нибудь.

Пермский край ВИЧ

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