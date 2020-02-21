Отстраненный бизнес-омбудсмен Удмуртии вернулся к работе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Проверка соблюдения антикоррупционного законодательства в отношении бизнес-омбудсмена Удмуртии Александра Прасолова завершена. Ему вновь разрешили приступить к работе.

"Проверка закончилась, вышел на работу", - сообщил он "Интерфаксу" в пятницу.

Как рассказал Прасолов, накануне он получил документ о том, что ему необходимо приступить к работе с 21 февраля, но отметил, что подробно этот документ пока не изучал.

В конце октября 2019 года сообщалось, что глава Удмуртии Александр Бречалов отстранил Прасолова от должности. Уточнялось, что отстранение связано с начатой в отношении бизнес-омбудсмена Удмуртии проверкой достоверности и полноты представленных им сведений об имуществе за 2016-2018 годы. Кроме этого, проверялось соблюдение им установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, ограничений и запретов, требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

Прасолов занимает пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Удмуртии с 2013 года.