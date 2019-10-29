Бизнес-омбудсмена Удмуртии отстранили от работы на время проверки

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Глава Удмуртии Александр Бречалов до 28 декабря отстранил от работы уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Прасолова, сообщила пресс-служба администрации региона. В отношении бизнес-омбудсмена проведут проверку.

Проверяющие оценят достоверность и полноту деклараций Прасолова об имуществе за 2016-2018 годы и соблюдение им антикоррупционных правил и запретов.

На время проверки за омбудсменом сохранят денежное содержание.

Прасолов занимает должность уполномоченного по правам предпринимателей с 2013 года, когда был учрежден этот регионалный институт. В декабре 2018 его переутвердили на этом посту до декабря 2023 года.