В Петербурге открыли защищающую от наводнений дамбу

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - После ночного шторма в Петербурге открыли затворы комплекса защитных сооружений (КЗС).

Согласно сообщению дирекции КЗС в воскресенье, затворы водопропускных отверстий начали движение на открытие в 07:16; в 07:52 было восстановлено судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

По состоянию на 10:30, уровень воды в Неве по гидропосту "Горный институт" составляет 122 см. Наводнение регистрируется при подъеме до отметки 161 см.

Как сообщалось, накануне акватория Невской губы была изолирована от Финского залива через закрытие дамбы из-за неблагоприятных погодных условий, которые могли спровоцировать подъем воды в устье Невы до опасных значений. Также по распоряжению капитана морского порта Петербурга было остановлено судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

В КЗС отметили, что таким образом с начала года было предотвращено третье наводнение.