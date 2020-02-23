Поиск

В Петербурге открыли защищающую от наводнений дамбу

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - После ночного шторма в Петербурге открыли затворы комплекса защитных сооружений (КЗС).

Согласно сообщению дирекции КЗС в воскресенье, затворы водопропускных отверстий начали движение на открытие в 07:16; в 07:52 было восстановлено судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

По состоянию на 10:30, уровень воды в Неве по гидропосту "Горный институт" составляет 122 см. Наводнение регистрируется при подъеме до отметки 161 см.

Как сообщалось, накануне акватория Невской губы была изолирована от Финского залива через закрытие дамбы из-за неблагоприятных погодных условий, которые могли спровоцировать подъем воды в устье Невы до опасных значений. Также по распоряжению капитана морского порта Петербурга было остановлено судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

В КЗС отметили, что таким образом с начала года было предотвращено третье наводнение.

Петербург Нева Финский залив

Новости
Новый коронавирус в Китае

Доставившие в Казань россиян с лайнера Diamond Princess спасатели пройдут обследование

Салют в День защитника Отечества будет дан в российских городах-героях

Салют в День защитника Отечества будет дан в российских городах-героях
Новый коронавирус в Китае

У троих россиян с лайнера Diamond Princess выявили коронавирус

У троих россиян с лайнера Diamond Princess выявили коронавирус

Что произошло за день: суббота, 22 февраля

Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической

Шойгу обсудил с министром обороны Турции вопросы стабилизации в Идлибе

МИД РФ остался доволен согласием трибунала в Гааге с ключевым аргументом по иску Украины

МИД РФ остался доволен согласием трибунала в Гааге с ключевым аргументом по иску Украины

Число жертв взрыва газа и пожара в доме в Азове увеличилось до двух человек

Число жертв взрыва газа и пожара в доме в Азове увеличилось до двух человек

Ева Меркачева: Тюрьма требует постоянного общественного контроля

Ева Меркачева: Тюрьма требует постоянного общественного контроля

Что случилось этой ночью: суббота, 22 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');