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В Петербурге закроют затворы дамбы из-за угрозы наводнения

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге ожидается повышение уровня воды в Неве до значений наводнения, в связи с чем закроют затворы комплекса защитных сооружений (КЗС).

Как сообщает дирекция КЗС в понедельник, все судопропускные и водопропускные сооружения начали закрывать в 10:20.

В то же время движение автомобилей по транспортной составляющей комплекса осуществляется в штатном режиме.

В Петербурге в понедельник объявили штормовое предупреждение. Согласно прогнозам регионального Гидрометцентра, уровень воды в устье реки Невы может подняться до опасных значений (+160 см).

Петербург Нева Финский залив

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