Один рабочий погиб в результате обрушения лестницы в строящемся в Ижевске доме

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Один человек погиб при обрушении лестничного марша в строящемся доме в Ижевске, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе управления СКР по Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").

Один из находившихся под завалами рабочих был доставлен в больницу, второй был обнаружен мертвым.

О начале проверки сообщает и прокуратура Удмуртии.