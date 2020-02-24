Застройщик назвал причину обрушения дома в Ижевске

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Обрушение лестничных маршей в строящемся доме в жилищном комплексе "Кислород City" в Ижевске произошло после падения двух трансформаторов, сообщается на официальной странице жилищного комплекса во "ВКонтакте" в понедельник.

"С 12 этажа упали два трансформатора, на лестничные марши, которые были установлены до 7 этажа", - говорится в сообщении.

"Причина - нарушение правил безопасности на строительном объекте", - подчеркивает также застройщик.

Отмечается, что работы выполнялись генподрядчиком.

На официальном сайте жилищного комплекса сообщается, что его застройщиком является ООО "Рентек Залесный".

Ранее сообщалось, что в понедельник днем в строящемся 17-этажном доме в Ижевске обрушился лестничный марш. Под завалами оказались двое рабочих, один из которых, мужчина 1985 г.р., погиб, второй, 1999 г.р., находится в реанимации в тяжелом состоянии. Стройка приостановлена до завершения всех проверок.

СУ СК РФ по Удмуртии возбудило уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"). Проверку соблюдения строительных норм и правил при строительстве дома начала и прокуратура республики.