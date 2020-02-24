Поиск

Застройщик назвал причину обрушения дома в Ижевске

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Обрушение лестничных маршей в строящемся доме в жилищном комплексе "Кислород City" в Ижевске произошло после падения двух трансформаторов, сообщается на официальной странице жилищного комплекса во "ВКонтакте" в понедельник.

"С 12 этажа упали два трансформатора, на лестничные марши, которые были установлены до 7 этажа", - говорится в сообщении.

"Причина - нарушение правил безопасности на строительном объекте", - подчеркивает также застройщик.

Отмечается, что работы выполнялись генподрядчиком.

На официальном сайте жилищного комплекса сообщается, что его застройщиком является ООО "Рентек Залесный".

Ранее сообщалось, что в понедельник днем в строящемся 17-этажном доме в Ижевске обрушился лестничный марш. Под завалами оказались двое рабочих, один из которых, мужчина 1985 г.р., погиб, второй, 1999 г.р., находится в реанимации в тяжелом состоянии. Стройка приостановлена до завершения всех проверок.

СУ СК РФ по Удмуртии возбудило уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"). Проверку соблюдения строительных норм и правил при строительстве дома начала и прокуратура республики.

Ижевск

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 24 февраля

Разработчик приложения-оповещения правозащитников Литреев арестован в Екатеринбурге

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 февраля

Что произошло за день: воскресенье, 23 февраля

Военный корабль США зашел в Черное море

Российские армию и флот оснастят лазерным и гиперзвуковым оружием

Новый коронавирус в Китае

Доставившие в Казань россиян с лайнера Diamond Princess спасатели пройдут обследование

Салют в День защитника Отечества будет дан в российских городах-героях

Салют в День защитника Отечества будет дан в российских городах-героях
Новый коронавирус в Китае

У троих россиян с лайнера Diamond Princess выявили коронавирус

У троих россиян с лайнера Diamond Princess выявили коронавирус

Что произошло за день: суббота, 22 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');