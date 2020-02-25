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В Красноярске снова нашли погибшего со следами собачьих укусов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Красноярске во второй раз за последние несколько дней нашли тело погибшего со следами укусов собак. Как сообщила начальник пресс-службы УМВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая, труп мужчины нашли в Ленинском районе.

Причину смерти установит вскрытие.

Утром 22 февраля во дворе дома на улице Мичурина нашли тело женщины также со следами укусов.

По факту ее гибели было возбуждено два уголовных дела - об убийстве и халатности. По одному из этих дел задержали главу муниципального учреждения "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Евгения Петрюка. Следователи допускают, что также фгиурантами дела могут стать чиновники администрации Кировского района краевого центра.

Красноярск МВД

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