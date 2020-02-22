В красноярском дворе нашли погибшую женщину со следами укусов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Два уголовных дела возбудили в Красноярске после обнаружения тела женщины с травмами после укусов, характерных для животных, сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Погибшую обнаружил случайный прохожий утром в субботу во дворе многоквартирного дома по улице Мичурина краевого центра. Рядом с телом была стая собак.

Личность женщины устанавливается.

Первое уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), второе - в отношении неустановленных должностных лиц администрации Кировского района города по статье 293 УК РФ (халатность).

Следователи допрашивают свидетелей.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины.