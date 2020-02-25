Последнего маршала СССР Язова похоронят на мемориальном кладбище в Подмосковье

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Маршал Советского союза Дмитрий Язов, скорее всего, будет похоронен на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Клуба военачальников России Николай Дерябин.

Он добавил, что дата еще не определена, ее, как и место, определит специальная комиссия.

Язов скончался в Москве во вторник на 96-м году жизни, сообщили в Минобороны России.

Язов - последний из военачальников, которому было присвоено звание маршал Советского Союза, и последний маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.

Он занимал пост министра обороны СССР с мая 1987-го по август 1991 года.

В начале февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени и юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".