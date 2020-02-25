Путин предложил 40 россиянам войти в новый состав Общественной палаты

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин определил кандидатуры 40 россиян, которым он предлагает войти в новый состав Общественной палаты (ОП) РФ, сообщается на сайте Кремля.

Таким образом в России началось формирование нового состава ОП. Россияне, которым предложено войти в ОП, имеют "особые заслуги перед государством и обществом", отмечается в сообщении Кремля.

Публикация на официальном сайте президента подобной информации считается в соответствии с законом об Общественной палате днем начала формирования нового состава ОП РФ, поясняют в Кремле.

Согласно сообщению, "не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные НКО, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп".

Не позднее 30 дней со дня начала формирования нового состава ОП общественные палаты в регионах также должны избрать из своего состава по одному представителю в состав Общественной палаты России.

Предыдущий, шестой состав ОП РФ начал работу в 2017 году. Тогда секретарем Палаты был избран журналист и общественный деятель Валерий Фадеев, который в октябре 2019 года возглавил президентский Совет по правами человека (СПЧ). В настоящее время руководителем ОП РФ является заслуженный юрист Лидия Михеева.