Путин сменил главу СПЧ

Совет возглавил председатель Общественной палаты России Валерий Фадеев

Валерий Фадеев и президент РФ Владимир Путин (слева направо на дальнем плане) Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом освободил Михаила Федотова от должности советника главы государства и председателя Совета по правам человека и назначил вместо него главу Общественной палаты России Валерия Фадеева.

Эти указы опубликованы на сайте СПЧ.

Информация о возможной отставке Федотова в связи с достижением предельного возраста для госслужбы появилась на прошлой неделе. В конце сентября правозащитнику исполнилось 70 лет. Источник "Интерфакса" сообщил, что вместо него совет может возглавить Фадеев.

В СПЧ начали собирать подписи под обращением к Путину с просьбой оставить Федотова во главе организации с учетом его личных заслуг и авторитета. Они попросили продлить срок его полномочий на время работы нынешнего состава совета. На 17 октября письмо подписали 28 членов совета из 50.

Федотов на вопрос о возможной отставке говорил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью. Он возглавлял СПЧ с осени 2010 года.

В начале 90-х годов Федотов работал в руководстве Министерства печати и информации, и в этот период инициировал создание Российского агентства интеллектуальной собственности при президенте и Российского авторского общества. С осени 1993 по январь 1998 года он был постпредом России при ЮНЕСКО.

Валерию Фадееву 59 лет. Он был секретарем ОП с июня 2017 года. До того он был главным редактором журнала "Эксперт", совладельцем и гендиректором одноименного медиахолдинга. С 2014 по 2018 год он вел передачи на Первом канале, в том числе, итоговые воскресные выпуски программы "Время".

Фадеев является членом Высшего совета, сокоординатором либеральной платформы "Единой России", членом центрального штаба Общероссийского народного фронта.