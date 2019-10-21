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Путин сменил главу СПЧ

Совет возглавил председатель Общественной палаты России Валерий Фадеев

Путин сменил главу СПЧ
Валерий Фадеев и президент РФ Владимир Путин (слева направо на дальнем плане)
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом освободил Михаила Федотова от должности советника главы государства и председателя Совета по правам человека и назначил вместо него главу Общественной палаты России Валерия Фадеева.

Эти указы опубликованы на сайте СПЧ.

Информация о возможной отставке Федотова в связи с достижением предельного возраста для госслужбы появилась на прошлой неделе. В конце сентября правозащитнику исполнилось 70 лет. Источник "Интерфакса" сообщил, что вместо него совет может возглавить Фадеев.

В СПЧ начали собирать подписи под обращением к Путину с просьбой оставить Федотова во главе организации с учетом его личных заслуг и авторитета. Они попросили продлить срок его полномочий на время работы нынешнего состава совета. На 17 октября письмо подписали 28 членов совета из 50.

Федотов на вопрос о возможной отставке говорил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью. Он возглавлял СПЧ с осени 2010 года.

В начале 90-х годов Федотов работал в руководстве Министерства печати и информации, и в этот период инициировал создание Российского агентства интеллектуальной собственности при президенте и Российского авторского общества. С осени 1993 по январь 1998 года он был постпредом России при ЮНЕСКО.

Валерию Фадееву 59 лет. Он был секретарем ОП с июня 2017 года. До того он был главным редактором журнала "Эксперт", совладельцем и гендиректором одноименного медиахолдинга. С 2014 по 2018 год он вел передачи на Первом канале, в том числе, итоговые воскресные выпуски программы "Время".

Фадеев является членом Высшего совета, сокоординатором либеральной платформы "Единой России", членом центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Владимир Путин СПЧ Михаил Федотов Валерий Фадеев Единая Россия ОНФ

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