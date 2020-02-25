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Последнего маршала СССР Язова похоронят в четверг на мемориальном кладбище в Мытищах

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Похороны последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова пройдут на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах в четверг в полдень, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров Национальной ассоциации офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) генерал-майор Владимир Богатырев.

Язов более 20 лет работал в совете директоров национальной ассоциации офицеров запаса Вооруженных сил и был председателем совета офицерского собрания офицеров запаса ассоциации "Мегапир", членами которого являются более 50 тысяч человек.

Маршал Язов скончался в Москве во вторник на 96-м году жизни, сообщили ранее во вторник в Минобороны России. Он занимал пост министра обороны СССР с мая 1987 по август 1991 года. Язов - последний из военачальников, которому было присвоено звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны он награжден орденом Красной Звезды.

В начале февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени и юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Дмитрий Язов

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