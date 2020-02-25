В Кандалакше объяснили, почему утопивший ребенка подросток снова напал на малолетнего

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в покушении на убийство ребенка подросток из Кандалакши (Мурманская область) и ранее совершал правонарушения.

В сообщении УМВД региона говорится, что 15-летний подросток и его родители уже четыре года состоят на учете в полиции. В 2018 году он отбывал 30 суток в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Мончегорске.

Межмуниципальный отдел МВД России "Кандалакшский" ходатайствовал об изоляции школьника от общества в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, но в связи с наличием у юноши заболевания суд это ходатайство не удовлетоврил.

К уголовной ответственности подростка не привлекали в силу возраста.

В УМВД также отмечают, что в настоящее время в Кандалакшском отделе полиции идет служебная проверка, чтобы установить "полноту и качество проводимой профилактической работы".

Между тем пресс-служба СК РФ, напоминает о сообщениях СМИ, согласно которым подросток уже утопил 8-летнего ребенка, (по другим данным, 9-летнего), сбросив его с дамбы. Местные журналисты констатируют, что "бездействовали все - родители, школа, контролирующие органы".

В очередной раз внимание подросток привлек 21 февраля, когда избил и пытался задушить 11-летнего мальчика. Когда тот потерял сознание, юноша посчитал, что ребенок убит и закопал его в снегу. Взрослые обнаружили потерпевшего и вызвали скорую. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает.

22 февраля по решению суда подросток был взят под стражу на два месяца. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела.