В Мурманской области арестовали подростка, пытавшегося убить 11-летнего мальчика

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Кандалакше на юге Мурманской области по решению суда взят под стражу подросток, обвиняемый в покушении на убийство ребенка, сообщили журналистам в региональном управлении СКР.

Несовершеннолетний будет содержаться под стражей два месяца. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство.

По версии следствия, в пятницу, 21 февраля, подозреваемый избил и пытался задушить 11-летнего мальчика. Когда тот потерял сознание, подросток посчитал, что мальчик умер, и закопал его в снегу. Взрослые обнаружили ребенка и вызвали скорую, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В СКР отмечают, что задержанный подросток отличается отрицательными характеристиками.

Между тем, по данным местных СМИ и аппарата детского омбудсмена, он ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов и подозрению в совершении жестоких преступлений.