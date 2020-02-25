У рыбаков Дальнего Востока начались трудности с поставкой рыбы в Китай

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Рыбаки Дальнего Востока столкнулись с трудностями при поставках рыбы в китайские порты, поскольку работа рыбоперерабатывающих комбинатов Китая приостановлена из-за распространения коронавируса, сообщил "Интерфаксу" руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на представителей ряда российских рыбодобывающих компаний.

По его словам, из-за этого минтаевая путина может стать самой убыточной за четверть века. На долю минтая приходится до 70% добычи рыбы в Дальневосточном бассейне.

"Транспортные суда, доставляющие из российских районов промысла сельдь и минтай на экспорт, простаивают в ожидании выгрузки, холодильные мощности на китайском берегу не вмещают всю российскую рыбу. Если в ближайшие дни рыбоперерабатывающие комбинаты не начнут производить филе, то "длинные" контракты могут оказаться под угрозой срыва", - сказал Савельев.

Эксперт уточнил, что цена тонны минтая без головы снизилась до $1,4 тыс., и тренд на снижение сохраняется. В прошлом году средняя цена была $1,46-$1,5 тыс. за тонну, но были сделки и по $1,7 тыс. за тонну.

По его словам, промысел минтая в Охотском море ведут более 100 судов. Каждый год в сезоне "А" (январь-апрель) здесь добывается 850-900 тыс. тонн минтая. "Сейчас рыбу просто некуда выгружать. Во Владивостоке почти не осталось свободных холодильных мощностей. Отгружается только сырьё в республику Корея, - сказал Савельев. - На внутренний российский рынок отгрузки тоже ограничены, так как трейдеры в России уже приобрели партии минтая и сельди, которые находятся на хранении".

Между тем, по данным Росрыболовства, к 25 февраля вылов минтая на Дальнем Востоке увеличился на 16,3%, до 436,4 тыс. тонн.

Савельев напомнил, что Китай является главным экспортным рынком для российской рыбы. На него приходится до 70% общего объема поставок.

Сославшись на данные ФТС, он сообщил, что экспорт рыбы из России в прошлом году вырос на 6,27%, почти до $4,5 млрд. В натуральном выражении поставки снизились на 3,7%, до 1,7 млн тонн, из которых почти 1,2 млн тонн было направлено на китайские предприятия.

По данным китайской таможенной службы, импорт морепродуктов в Китай в 2019 году вырос на 39%, до 106 млрд юаней ($15,3 млрд). В 2018 году рост импорта составил 44%.

Савельев также заявил, что с проблемами, связанными с сокращением спроса со стороны Китая, столкнулись не только российские рыбодобывающие компании. "Так, остановлен экспорт чилийского лосося в Китай в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной коронавирусом", - сказал он.