Песков уточнил, что пока нет проработки двусторонней встречи Путина и Эрдогана

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Речь о подготовке двусторонней встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в настоящее время не идет, обсуждается возможность многосторонней встречи по Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас речь не идет о двусторонних контактах как таковых. Прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате, и сейчас идет согласование графиков президентов", - сказал он журналистам.

Как пояснил Песков, "пока решение не принималось, потому что еще не все потенциальные участники дали согласие".

Так по просьбе журналистов он прокомментировала слова Эрдогана, что 5 марта может состояться его встреча с Путиным.

При этом пресс-секретарь президента отрицательно ответил на вопрос, идет ли речь о четырехстороннем саммите по Сирии в формате РФ-Турция-ФРГ-Франция.

Отвечая на вопрос, имеет ли он в виду трехстороннюю встречу РФ-Турция-Иран, Песков ответил: "И иранский вариант прорабатывается, но пока еще не удалось согласовать графики всех президентов, поэтому работа еще продолжается по дипломатическим каналам".

Эрдоган заявил ранее во вторник о намерении не позднее 5 марта провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Сирии.

"Россия оказывает максимальную поддержку режиму Асада, в том числе с воздуха. У нас будет встреча с Путиным по этому вопросу не позднее 5 марта", - приводило издание Daily Sabah слова Эрдогана, сказанные на пресс-конференции перед вылетом в Азербайджан.

"В ходе переговоров с Путиным мы продолжим обсуждение плана действий по Идлибу. Обсудим и устраним возможные недостатки", - в свою очередь цитирует агентство Anadolu слова Эрдогана.

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.

Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению позиции в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.