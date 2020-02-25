Эрдоган пообещал, что встреча с Путиным на тему Сирии пройдет не позднее 5 марта

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен не позднее 5 марта провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Сирии.

"Россия оказывает максимальную поддержку режиму Асада, в том числе с воздуха. У нас будет встреча с Путиным по этому вопросу не позднее 5 марта", - приводит Daily Sabah слова Эрдогана, который дал пресс-конференцию перед вылетом в Азербайджан.

В свою очередь агентство "Анадолу" цитирует турецкого лидера, о том, что в ходе переговоров будет продолжено обсуждение плана действий по Идлибу.

Он отметил, что на любые попытки отрицать активную поддержку Россией Дамаска Анкара может предъявить соответствующие факты.

"Анкара не вынуждена, а обречена на борьбу в Сирии", - резюмировал Эрдоган.

В пятницу, 21 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили во время разговора с Эрдоганом, что считают правильной идею проведения четырехсторонней встречи в верхах по сирийской проблеме.