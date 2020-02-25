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РФ впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Торговым представителем России на Украине назначен Андрей Бабко, который с 2013 года занимал должность российского торгпреда в Армении.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Должность торгового представителя РФ на Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.

Бабко родился в 1958 г. в Амурской области, в 1980 г. окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "востоковед-филолог", в 2005 г. в этом же университете получил юридическое образование.

В 1997 году Бабко работал заместителем председателя Приморской торгово-промышленной палаты по внешним связям, с 2005 по 2011 год занимал пост заместителя торгпреда РФ в КНР.

Новым торгпредом России в Армении другим распоряжением правительства назначена Анна Донченко.

Украина Армения Андрей Бабко

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