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РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях

В Московской патриархии отметили, что в ряде храмов камеры уже давно поставили ради сохранности имущества

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства.

По ее словам, камеры будут размещены с учетом "внутренних установлений" РПЦ. В частности, их не будет в алтарях и местах проведения исповеди.

"Что касается остального храмового пространства, то во многих храмах видеокамеры давно установлены для предотвращения, в том числе хищений, как церковного имущества, так и личных вещей прихожан", - заявила она.

В братских и сестринских корпусах монастырей и в других помещениях, доступ в которые ограничен правилами церкви, видеонаблюдение можно заменить периодическими обходами, добавила она. Ставить камеры будут только в объектах вместимостью от 500 человек.

Комиссия, которую будет возглавлять правящий архиерей или уполномоченное им лицо, сможет принимать решение, что камеры не нужны, если в храме не проводятся регулярные (реже одного раза в неделю) богослужения, другие религиозные обряды и туда не приходят паломники, объяснила юрист.

"Кстати, камеры видеонаблюдения можно отключить, что хорошо известно даже детям", - отметила игумения. По ее словам, по решению настоятеля камеры могут отключать во время крещения, венчания или отпевания, то есть, индивидуальных обрядов, так как постановление правительства затрагивает публичные богослужения и обряды.

На прошлой неделе информация об установке камер во всех зданиях РПЦ, в том числе в отдаленных сельских церквях, сообщили некоторые телеграм-каналы. По их данным, опробовать технологию начнут с Тульской епархии.

Представитель Патриархии заявила, что пилотных проектов при введении видеонаблюдения не будет и что в небольших храмах камеры размещать не должны.

Ксения Чернега РПЦ Московская патриархия

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