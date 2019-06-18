Шесть человек задержаны по делу о крупной краже икон из подмосковного храма

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции раскрыли хищение древних икон из храма в Подмосковье, совершенное в начале года, задержаны шесть человек, в том числе организатор преступления. Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из Московского уголовного розыска и муниципального управления МВД России "Раменское" раскрыли дерзкое и резонансное преступление, совершенное в ночь с 29 на 30 января", - сказала Волк.

По ее словам, четверо злоумышленников, вскрыв замок входной двери и отключив сигнализацию, проникли в православный храм, расположенный в селе Кривцы Раменского района Подмосковья.

"Повредив резные колонны XVIII века, они выломали из иконостаса икону "Троица Новозаветная" и образ Божией Матери "Смоленская", в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведен этот храм. Кроме того, были похищены чтимые иконы "Спас Вседержитель", "Богоматерь Страстная", а также преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Феодора Стратилата, святителя Спиридона Тримифунтского, семи отроков Эфесских", - рассказала представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело.

К раскрытию этого преступления, добавила Волк, подключились оперуполномоченные Главного управления уголовного розыска МВД России, которые специализируются на розыске похищенных предметов антиквариата. Спустя девять дней после происшествия им удалось найти ростовую икону "Преподобный Сергий Радонежский" начала XX века и "Богоматерь Страстную" первой трети XIX века. Святыни находились в квартире перекупщика в Ярославле.

Еще через неделю на вернисаже в Измайлово были обнаружены иконы "Троица Новозаветная" и "Преподобный Серафим Саровский".

"Вскоре в результате оперативно-розыскных мероприятий в Северо-Восточном и Южном округах Москвы были задержаны четверо подозреваемых, один из которых ранее судим. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом.

В дальнейшем был установлен и заключен под стражу один из заказчиков преступления, который скрывался в Республике Калмыкия", - рассказала Волк.

20 мая в Москве был задержан предполагаемый организатор кражи, который около пяти лет находился в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве в крупном размере, сообщила представитель МВД. По ее словам, древние иконы Божией Матери "Смоленская" и "Спас Вседержитель" он успел продать за 75 тыс. долларов в один из антикварных магазинов столицы, откуда они были изъяты сотрудниками ГУУР МВД России.

"По имеющейся информации, этот фигурант четыре раза ездил в храм села Кривцы Раменского района Подмосковья, где планировал противоправное деяние и прорабатывал его детали", - отметила Волк.

В ходе обысков у задержанных изъяты план-схема подходов к церкви, 35 мобильных телефонов, 23 сим-карты различных операторов, а также другие предметы, имеющие значение доказательств для уголовного дела.

Руководство ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками МУ МВД России "Раменское" передали в храм найденные святыни", - добавила собеседница "Интерфакса".