Бывшего директора марийской телерадиокомпании обвинили в растрате

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд Марий Эл оставил в силе решение суда первой инстанции о домашнем аресте бывшего директора государственного автономного учреждения "Марий Эл Телерадио" Светланы Таловой, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Талова обвиняется по статье 160 части 4 УК РФ (растрата чужого имущества в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Она будет находиться под домашним арестом до 12 апреля, отмечает прокуратура.

По информации надзорного ведомства, телерадиовещательная компания взяла на себя обязательства снять художественный фильм к 100-летию республики. На эти цели было выделено 4 млн рублей. При этом глава "Марий Эл Телерадио" заключила фиктивные гражданско-правовые договоры с работниками учреждения, что привело к неправомерному и необоснованному использованию более 1 млн рублей.

Талова покинула свой пост в октябре 2019 года.

14 февраля информированный источник сообщал "Интерфаксу" о задержании экс-главы марийской телерадиокомпании.

17 февраля Йошкар-Олинский городской суд отправил Талову под домашний арест, при этом в суде агентству не уточняли ее процессуальный статус и фабулу дела.

100-летие со дня образования республики Марий Эл будет отмечаться 4 ноября 2020 года.