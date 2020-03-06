Возбуждено дело о нецелевом расходовании средств марийской телерадиокомпанией

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы в рамках уголовного дела выясняют обстоятельства нецелевого расходования бюджетных средств государственным автономным учреждением "Марий Эл Телерадио". Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры в пятницу.

Министерство культуры Марий Эл выделило телерадиокомпании субсидию, которая предназначалась, в том числе на производство и распространение телепрограмм на социально значимые региональные темы, ведение сайта.

Согласно требованиям госзадания на 2019 год, "Марий Эл Телерадио" должна была самостоятельно выполнять все работы, однако руководство компании заключило 27 договоров со сторонними организациями.

В сообщении отмечается, что не по целевому назначению было потрачено 1,6 млн рублей

Дело расследуется по части 1 статьи 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств), прокуратура держит его расследование на контроле.

Это не первая прокурорская проверка деятельности марийской телерадиокомпании, результаты которой приводят к возбуждению уголовного дела.

Как сообщалось, "Марий Эл Телерадио" взяла на себя обязательства снять художественный фильм к 100-летию республики (будет отмечаться 4 ноября 2020 года). На эти цели было выделено 4 млн рублей. При этом глава компании Светлана Талова заключила фиктивные гражданско-правовые договоры с работниками учреждения, что привело к неправомерному и необоснованному использованию более 1 млн рублей.

Директор покинула свой пост в октябре 2019 года.

Талова обвиняется по статье 160 части 4 УК РФ (растрата чужого имущества в особо крупном размере), она находится под домашним арестом до 12 апреля.