День голосования по поправкам в Конституцию предложили сделать нерабочим

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник поступили поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию РФ, которые предусматривают, что если общероссийское голосование по этому вопросу будет назначено на будний день, то он станет нерабочим, сообщил глава комитета Павел Крашенинников.

"Указывается, что назначение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на общероссийское голосование", - сказал Крашенинников журналистам во вторник.

По его словам, поправки предусматривают, что "в случае если общероссийское голосование назначено на рабочий день, такой день объявляется нерабочим".

"Устанавливается, что в общероссийском голосовании вправе принимать участие граждане РФ, достигшие на день проведения общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда", - сказал глава комитета.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определит результаты общероссийского голосования не позднее чем через пять дней после дня его проведения, отметил Крашенинников.

По его словам, согласно поправкам, "официальное опубликование результатов общероссийского голосования осуществляется ЦИК в течение трех дней со дня принятия решения о результатах общероссийского голосования".