Сенаторы дважды проголосуют по поправкам к Конституции

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации определил порядок рассмотрения законопроекта о поправке в Конституции. Из принятого постановления следует, что сенаторы проведут два голосования: отдельно по тексту поправки и отдельно по всему закону в целом, объяснил сенатор Андрей Клишас.

"Постановление требуется принять, поскольку в законе о поправке содержится не только сам текст поправки в Конституцию, но и весь порядок, который будет сопровождать принятие этих поправок, вынесение на голосование", - сказал он накануне.

Ответственным за рассмотрение законопроекта определен комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству. Другие комитеты являются соисполнителями, следует из постановления. Профильный комитет должен будет обобщить предложения других комитетов по проекту закона и подготовить заключение.

Если в Совфед поступит заключение Общественной палаты по результатам общественной экспертизы поправок в Конституцию, оно будет рассмотрено на заседании палаты. Членам ОП дадут возможность выступить, следует из текста. Также на это заседание могут пригласить омбудсмена, председателя СПЧ, генпрокурора и других чиновников.

По результатам обсуждения на голосование отдельно ставится вопрос об одобрении поправки к Конституциии проекта закона о поправке к Конституции в целом, говорится в постановлении.

Затем спикер Совфеда направит принятый закон в регионы. Законодательные органы субъектов должны будут прислать свои отзывы на него. Вопрос об установлении результатов рассмотрения ими конституционного законопроекта будет включен в повестку Совфеда без обсуждения и голосования.

Постановление палаты о результатах рассмотрения закона в регионах будет приниматься большинством голосов от общего числа сенаторов. Если закон не одобрят как минимум две трети регионов, его рассмотрение прекратится.

Президентский законопроект о поправке в Конституцию был внесен в Думу 20 января. 23 января он прошел первое чтение. В тексте были предложения, близкие к тем, что Владимир Путин высказал в послании Федеральному собранию 15 января.

С тех пор к законопроекту поступили сотни поправок, которые дорабатывают в специально созданной рабочей группе и в Госдуме. Из-за количества поправок второе чтение законопроекта пришлось отложить. 25 февраля сопредседатель группы депутат Павел Крашенинников сказал, что работа над поправками близка к завершению. 26 февраля на встрече группы с Путиным может быть принято решение о дате всенародного голосования по поправкам.

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