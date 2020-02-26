Поиск

Сенаторы дважды проголосуют по поправкам к Конституции

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации определил порядок рассмотрения законопроекта о поправке в Конституции. Из принятого постановления следует, что сенаторы проведут два голосования: отдельно по тексту поправки и отдельно по всему закону в целом, объяснил сенатор Андрей Клишас.

Изменение Конституции

"Постановление требуется принять, поскольку в законе о поправке содержится не только сам текст поправки в Конституцию, но и весь порядок, который будет сопровождать принятие этих поправок, вынесение на голосование", - сказал он накануне.

Ответственным за рассмотрение законопроекта определен комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству. Другие комитеты являются соисполнителями, следует из постановления. Профильный комитет должен будет обобщить предложения других комитетов по проекту закона и подготовить заключение.

Если в Совфед поступит заключение Общественной палаты по результатам общественной экспертизы поправок в Конституцию, оно будет рассмотрено на заседании палаты. Членам ОП дадут возможность выступить, следует из текста. Также на это заседание могут пригласить омбудсмена, председателя СПЧ, генпрокурора и других чиновников.

По результатам обсуждения на голосование отдельно ставится вопрос об одобрении поправки к Конституциии проекта закона о поправке к Конституции в целом, говорится в постановлении.

Затем спикер Совфеда направит принятый закон в регионы. Законодательные органы субъектов должны будут прислать свои отзывы на него. Вопрос об установлении результатов рассмотрения ими конституционного законопроекта будет включен в повестку Совфеда без обсуждения и голосования.

Постановление палаты о результатах рассмотрения закона в регионах будет приниматься большинством голосов от общего числа сенаторов. Если закон не одобрят как минимум две трети регионов, его рассмотрение прекратится.

Президентский законопроект о поправке в Конституцию был внесен в Думу 20 января. 23 января он прошел первое чтение. В тексте были предложения, близкие к тем, что Владимир Путин высказал в послании Федеральному собранию 15 января.

С тех пор к законопроекту поступили сотни поправок, которые дорабатывают в специально созданной рабочей группе и в Госдуме. Из-за количества поправок второе чтение законопроекта пришлось отложить. 25 февраля сопредседатель группы депутат Павел Крашенинников сказал, что работа над поправками близка к завершению. 26 февраля на встрече группы с Путиным может быть принято решение о дате всенародного голосования по поправкам.

Дополняется

Хроника 15 января – 26 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Совет Федерации Андрей Клишас Общественная палата

Новости по теме

Новости

Глава МВД РФ признал нехватку аттестованных кадров в ведомстве

Путин потребовал от МВД максимально жесткой реакции на произвол со стороны полицейских

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение

Изменение Конституции

Главред "Эха Москвы" раскритиковал схему голосования по Конституции

В Кремле назвали личным мнением слова Суркова про обнуление президентских сроков

В Кремле назвали личным мнением слова Суркова про обнуление президентских сроков

Восьмиклассник ранил ножом учительницу в ульяновской школе

В руководстве "Единой России" отвергли планы слияния партии с ОНФ

Власти Москвы начали сплошную дератизацию из-за коронавируса

Власти Москвы начали сплошную дератизацию из-за коронавируса

Сбербанк начал создавать конкурента "Яндексу.Авто"

Автоперевозчики пожаловались Путину на злоупотребления таможенников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');