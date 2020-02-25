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Автомобиль сбил четверых пешеходов на тротуаре в Петербурге

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Во Фрунзенском районе Петербурга после ДТП автомобиль выехал на тротуар, пострадали четыре пешехода, сообщили в УГИБДД региона во вторник.

По предварительной информации, на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы в 16:48 после столкновения двух автомобилей один из них - ВАЗ - выехал на тротуар.

Пострадали четверо: двое несовершеннолетних (12 и 14 лет) и женщина получили травмы средней степени тяжести, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, добавили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.

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