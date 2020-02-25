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Матвиенко посетовала на отсутствие фантазии у современных архитекторов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что современной архитектурной мысли в России, в том числе, в области жилищного строительства, не хватает "творческого полета".

"Мне кажется, вообще, кризис жанра в сфере архитектуры, Владимир Владимирович (Якушев - глава Минстроя). Мы проводили конкурс два раза на строительство парламентского центра. Слушайте, ну, или Бундестаг рисуют, или американский Конгресс. Ну, всё! Вообще кризис жанра, надо что-то делать с этим, где творческий полёт мысли?" - сказала Матвиенко на встрече сенаторов с главой Минстроя.

По ее мнению, необходимо создавать другую городскую среду.

"Ну, невозможно. Сейчас хрущёвки расселяют. Скоро надо будет расселять эти "корабли" так называемые в городах - безликие, продуваемые и так далее", - отметила спикер.

Валентина Матвиенко

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