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Движение по Транссибу частично восстановлено после схода вагонов в Приамурье

Семь поездов идут с задержкой

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Аварийные бригады восстановили один из поврежденных железнодорожных путей на перегоне Тоннельный - Кундур в Амурской области, где во вторник с рельсов сошли вагоны с углем, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги в среду.

"В 00:26 по Москве восстановлено движение по одному пути. На ликвидации последствий схода на месте происшествия работают восстановительные поезда со станций Облучье, Бурея и Биробиджан. С задержками следуют семь пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Из-за железнодорожной аварии график движения нарушен у поездов №7 Владивосток - Новосибирск, №8 Новосибирск - Владивосток, №99 Владивосток - Москва, №326 Нерюнгри - Хабаровск, №35 Хабаровск - Благовещенск, № 325 Хабаровск - Нерюнгри и № 36 Благовещенск - Хабаровск.

Как сообщалось, 25 февраля на перегоне Тоннельный - Кундур двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда.

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