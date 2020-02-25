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Движение на Транссибе в Приамурье прервано из-за схода 18 вагонов с углем

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Движение на Транссибирской магистрали в Приамурье прервано после схода с рельсов вагонов грузового поезда.

Инцидент произошел в 7:45 по Москве на двухпутном электрифицированном участке Тоннельный-Кундур-Хабаровский, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД"). "Нарушен габарит обоих путей, отсутствует напряжение в контактной сети (одного - ИФ) пути", - отмечает ДВЖД.

С рельсов сошли 18 вагонов с углем. Для ликвидации последствий на место происшествия отправлены восстановительные поезда со станций Облучье, Бурея и Биробиджан. Пострадавших нет.

Следственные органы проводят процессуальная проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ).

Материальный ущерб устанавливается. Следствие выясняет обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщило региональное управление на транспорте Следственного комитета России.

Ожидается задержка пассажирских поездов №7 Владивосток-Новосибирск и №8, Новосибирск-Владивосток, а также №99 сообщением Владивосток-Москва.

Амурская область Транссиб РЖД ДВЖД

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