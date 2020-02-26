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Адвокат задержанного в Екатеринбурге с наркотиками Литреева обжаловал его арест

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Защита заключенного под стражу в Екатеринбурге основателя компании по кибербезопасности Vee Security Александра Литреева обжаловала его арест.

"Направил сейчас в суд апелляционную жалобу на постановление судьи об избрании Александру Литрееву меры пресечения", - написал адвокат Литреева Алексей Бушмаков на своей странице в фейсбуке.

Как сообщалось, правоохранительные органы задержали Литреева в минувшее воскресенье около отеля в Екатеринбурге. У него было найдено менее грамма экстази. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

В понедельник суд арестовал Литреева до 22 апреля.

По данным адвоката, Литреев свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Александр Литреев Свердловская область

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