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Разработчику приложения для правозащитников сократили арест

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд сократил срок ареста основателю компании по кибербезопасности Vee Security Александру Литрееву с двух месяцев до одного, сообщила пресс-служба суда. Специалисту вменяют приобретение наркотиков.

24 февраля Ленинский суд Екатеринбурга арестовал Литреева на два месяца. Облсуд сократил срок ареста до 30 дней, по 23 марта.

Литреева задержали 23 февраля и у него нашли при себе не меньше грамма экстази. Его адвокат Александр Бушмаков говорил, что специалист свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Литреева называют разработчиком приложения "Красная кнопка", предназначенного для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицейскими.

Александр Литреев Екатеринбург Свердловский облсуд

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