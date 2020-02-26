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Сурков назвал себя "путинистом, отчасти еретического толка"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков не сомневается, что найдет работу, но считает, что санкции и "политическая токсичность" в этом ему вряд ли помогут. При этом он назвал себя "путинистом - отчасти еретического толка".

Как рассказал Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном на портале "Актуальные комментарии", он 20 лет видел жизнь только из окна своего персонального автомобиля и теперь "хочет осмотреться".

"Похожу, потолкаюсь по рынку, найду что-нибудь. Я ведь с моим набором санкций и политической токсичностью совсем не нарасхват. Скорее, наоборот - потенциальные бизнес-партнеры при моем появлении разбегаются кто куда. Тем интереснее задача", - сказал Сурков.

При этом он добавил, что не отказывается от своих политических убеждений. "По политическим убеждениям я русский. По политическим предпочтениям - путинист. Отчасти еретического толка", - сказал он.

Он подтвердил, что после подачи заявления об отставке медитировал.

"Не то, чтобы я целый месяц просидел в позе лотоса или провисел вниз головой в позе летучей мыши. Медитация разная бывает. Я практикую такой один из видов, так называемое безмыслие. Безмыслие - это не какая-нибудь релаксация под звуки ситара. И не духовная медитация, при которой люди монотонным пением доводят себя до отупения. Которое называют почему-то просветлением. Безмыслие надо применять только в случае крайней необходимости", - пояснил Сурков.

"Зачем мы задерживаем дыхание? Не для познания же истины и не для релакса и детокса. А для того, чтобы выжить в среде, в которой нельзя дышать - например, в воде. Задержка мышления точно так же нужна, если вы оказались в ситуации, когда мыслить вредно или невозможно. Чтобы пережить эту ситуацию и выйти из нее", - сказал он.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности помощника президента. Об уходе Суркова с госслужбы Чеснаков написал в своем телеграм-канале еще 25 января. По его словам, Сурков решил уйти "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Владислав Сурков

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