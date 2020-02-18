Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Помощник президента России Владислав Сурков Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания, сообщает пресс-служба.

Об уходе Суркова с госслужбы еще 25 января сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале. По его словам, через месяц Сурков решил уйти "в связи со сменой курса на украинском направлении".

В Кремле на просьбу прокомментировать эту информацию отвечали, что указа пока нет и Сурков де-факто остается помощником президента. Тем не менее, Чеснаков отмечал, что решение об уходе Сурковым принято и не изменится.

Сурков в администрации президента занимался вопросами Украины, и позднее в Кремле подтвердили, что замглавы АП РФ Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и украинской проблематикой.