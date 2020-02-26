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В Петербурге умер один из четырех пострадавших при выезде автомобиля на тротуар

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге скончался мужчина, который был госпитализирован с тяжелыми травмами после наезда автомобиля на пешеходов. Об этом сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Двое несовершеннолетних (12 и 14 лет), которые также попали в больницу после ДТП, находятся в удовлетворительном состоянии, добавил собеседник.

Как сообщалось, накануне на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы в результате столкновения двух автомобилей один из них - ВАЗ - выехал на тротуар и сбил четверых пешеходов.

В результате двое несовершеннолетних получили травмы средней степени тяжести, 31-летняя женщина после оказания медицинской помощи отпущена домой и 73-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Петербург

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