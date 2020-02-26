Американского студента обвинили в нападении на полицейского в Москве

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы в марте рассмотрит уголовное дело против американского студента из Техаса Тревора Рида, который летом прошлого года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, заседание по делу в отношении Рида назначено на 11 марта.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что по данным следствия, 16 августа прошлого года жители Ленинградского шоссе сообщили в полицию, что возле дома 106 гражданин ругается с двумя женщинами.

Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию, оказал сопротивление полицейским, сказал собеседник агентства.

В связи с этим, по его словам, патрульные, применив силу, усадили буяна в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД "Левобережный". По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создал аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Рид Тревор Рауди, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. Было возбуждено уголовное дело о применении в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья (часть 2 статьи 318 УК РФ). На следующий день суд санкционировал его арест.

Статья 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.