Поиск

Американского студента обвинили в нападении на полицейского в Москве

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы в марте рассмотрит уголовное дело против американского студента из Техаса Тревора Рида, который летом прошлого года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, заседание по делу в отношении Рида назначено на 11 марта.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что по данным следствия, 16 августа прошлого года жители Ленинградского шоссе сообщили в полицию, что возле дома 106 гражданин ругается с двумя женщинами.

Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию, оказал сопротивление полицейским, сказал собеседник агентства.

В связи с этим, по его словам, патрульные, применив силу, усадили буяна в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД "Левобережный". По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создал аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Рид Тревор Рауди, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. Было возбуждено уголовное дело о применении в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья (часть 2 статьи 318 УК РФ). На следующий день суд санкционировал его арест.

Статья 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Москва США Тревор Рид

Новости

Восьмиклассник ранил ножом учительницу в ульяновской школе

В руководстве "Единой России" отвергли планы слияния партии с ОНФ

Власти Москвы начали сплошную дератизацию из-за коронавируса

Власти Москвы начали сплошную дератизацию из-за коронавируса

Сбербанк начал создавать конкурента "Яндексу.Авто"

Автоперевозчики пожаловались Путину на злоупотребления таможенников

Роспотребнадзор обязал персонал ресторанов носить маски из-за коронавируса

Роспотребнадзор обязал персонал ресторанов носить маски из-за коронавируса

Задержанный в Саратове подросток рассказал о плане нападения на школу ради мести

ФСБ задержала двух подростков, планировавших нападение на школу в Саратове

Сурков допустил обнуление президентских сроков после изменения Конституции

Сурков допустил обнуление президентских сроков после изменения Конституции
Новый коронавирус в Китае

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');