Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:14Заразились
на 29.07В России 828 990+5 475В мире 16 682 030+200 800

Для студента из США запросили почти 10 лет за нападение на полицейских в Москве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит приговорить к девяти годам и восьми месяцам колонии американского студента из Техаса Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.

"В ходе прений сторон государственное обвинение попросило назначить Риду наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в Головинском суде Москвы, где рассматривается дело студента из США.

Риду вменяется применение насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ).

Согласно фабуле дела, 16 августа 2020 года жители Ленинградского шоссе сообщили в полицию, что возле дома №106 гражданин ругается с двумя женщинами.

Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Рид Тревор Рауди, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Москва МВД США Тревор Рид

Новости по теме

Новости

Собянин не разрешит массовые акции в Москве как минимум до конца августа

Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"Организатор перевозок" рассказал о масочных рейдах в метро Москвы

"Организатор перевозок" рассказал о масочных рейдах в метро Москвы

Ущерб от загрязнения Химкинского водохранилища оценили в 46 млн рублей

Ущерб от загрязнения Химкинского водохранилища оценили в 46 млн рублей

В Москве арестованы 15 участников драк армян с азербайджанцами

Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Площадь пожара в столичном СИЗО составила 50 "квадратов"

Площадь пожара в столичном СИЗО составила 50 "квадратов"

Половина июльской нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Половина июльской нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

В мэрии сообщили о подтоплениях на дорогах Москвы из-за ливня

В Химках ликвидировали преступника, планировавшего теракт в Москве

В Химках ликвидировали преступника, планировавшего теракт в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');