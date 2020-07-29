Для студента из США запросили почти 10 лет за нападение на полицейских в Москве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит приговорить к девяти годам и восьми месяцам колонии американского студента из Техаса Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.

"В ходе прений сторон государственное обвинение попросило назначить Риду наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в Головинском суде Москвы, где рассматривается дело студента из США.

Риду вменяется применение насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ).

Согласно фабуле дела, 16 августа 2020 года жители Ленинградского шоссе сообщили в полицию, что возле дома №106 гражданин ругается с двумя женщинами.

Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Рид Тревор Рауди, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.