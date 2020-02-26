Розовые фламинго впервые прилетели в Севастополь

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Несколько розовых фламинго остановились в одной из бухт Севастополя.

"Прилетела одна пара, по виду - взрослые птицы. Для Севастополя это первый достоверный случай прилета фламинго", - сообщил "Интерфаксу" старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН Виталий Гирагосов.

Ученый пояснил, что называть этот случай "совершенно уникальным" не стоит, поскольку фламинго иногда встречаются на юге России. Обычно они разлетаются вне периода размножения - их видят с осени до весны.

"Предполагают, что к нам фламинго летят из Юго-Западной Азии, в том числе из Турции, и из бассейна Средиземного моря", - добавил собеседник агентства, которому удалось снять на видео пару остановившихся в Севастополе фламинго.

Гирагосов считает, что птицы вряд ли останутся в Крыму, как минимум, по двум причинам: ограниченная кормовая база и "фактор беспокойства".

"Вся надежда на военных на западном берегу бухты Соленой - это режимная территория, благодаря чему фламинго чувствуют там себя сравнительно спокойно. Каких-либо действий предпринимать не нужно, только ненавязчивое наблюдение", - добавил он.

Ученый напомнил, что в последний раз фламинго в крымском регионе видели в 2017 году на заливе Сиваш, который отделяет полуостров от материка. Около десятка пар пытались там загнездиться, но "эффективность размножения была низкой", и они улетели.