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Петербуржцев пригласили в выходные наблюдать за птицами

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Комитет по природопользованию Петербурга пригласил всех желающих присоединиться к ежегодному Евразийскому учету птиц - EuroBirdwatch, который пройдет 2 и3 октября.

Участники проекта в Евразии будут наблюдать и считать количество всех встреченных птиц. Полученные данные изучат орнитологи для понимания общей картины осенней миграции на территории всего материка.

Волонтером можно зарегистрироваться на сайте www.eurobirdwatch.ru. Участники проекта смогут выбрать одну точку учета, либо идти по определенному маршруту. Большое количество разных видов птиц можно встретить на особо охраняемых природных территориях Петербурга, отметили чиновники.

В комитете напомнили, что в 2021 году акция проводится в 29-й раз.

"Евразийский учет птиц помогает привлечь внимание к проблемам перелетных птиц на миграционных путях от мест гнездования до мест зимовки, вносит вклад в глобальный научный мониторинг биологического разнообразия", - сказал через пресс-службу начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович.

Кроме того, участники проекта соревнуются между собой по странам и регионам. Побеждает тот регион и та страна, где наибольшее количество волонтеров насчитало больше всего птиц. В прошлом году Россия одержала победу среди стран по числу участников и числу мероприятий, проведкнных во время учета.

EuroBirdwatch Петербург Евразия

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