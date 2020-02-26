Российский производитель систем защиты от вирусов в разы увеличит выпуск продукции

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Лаборатория технологической одежды" (Миасс, Челябинская область) планирует во втором полугодии 2020 года утроить мощности по выпуску транспортировочных изолирующих боксов для перевозки инфекционных больных в связи с всплеском заказов на фоне распространения короновируса в мире, сообщил "Интерфаксу" директор компании Александр Тараканов.

"Мы наблюдаем всплеск запросов по нашей продукции, в том числе по изолирующим костюмам, изолирующим транспортировочным боксам, мобильным дезинфекционным камерам. На данный момент наши мощности загружены заказами до сентября этого года. Мы прогнозируем дальнейший рост заказов, поэтому планируем увеличить мощности по выпуску продукции в 3-4 раза к лету", - сказал Тараканов.

По его словам, ООО является единственным в России производителем современных изолирующих систем для защиты человека при работе с опасными для жизни патогенными биологическими агентами, в том числе вирусами.

Как отметил Тараканов, в частности, компания планирует со второго полугодия выпускать 150-200 транспортировочных изоляторов в месяц против 50 в месяц в начале года. При этом доля транспортировочных изоляторов в общем объеме производства компании уже выросла до 45-50% против 10% в прошлом году. По словам директора, ООО в этом году впервые начало поставки продукции на рынок Китая, рассматривает запросы из Коста-Рики, Бельгии, Румынии.

"Уже была отгрузка продукции компании из Пекина, в частности, там были противочумные костюмы, изолирующие костюмы, транспортировочные изолирующие боксы, пневмошлемы. Сейчас в работе проект, в рамках которого планируем поставить от 100 транспортировочных изоляторов в Китай. Уже получили предоплату, начали работу", - сказал директор ООО.

Он также отметил рост спроса на изолирующие системы со стороны российских покупателей. По его информации, в прошлом году российские потребители закупили у всех производителей 10 транспортировочных изоляторов, в этом году только у компании из Миасса было приобретено 50 изоляторов. По оценкам Тараканова, в мире насчитывается порядка 5 производителей такой продукции, включая компанию из Челябинской области.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Лаборатория технологической одежды" работает с 2007 года, принадлежит на паритетных началах двум физическим лицам, также владеющим несколькими компаниями, в том числе по выпуску инструмента и оборудования, применяемого в медицинских целях. Выручка от продаж ООО в 2018 году выросла в сравнении с предыдущим годом почти в 1,5 раза, до 135,432 млн рублей, чистая прибыль - в 2,5 раза, до 18,949 млн рублей.

На сайте компании говорится, что она выпускает спецодежду - антистатическую, кислотозащитную, медицинскую, в том числе для работы с микроорганизмами и противочумную, для чистых помещений; обувь такого же назначения, расходные материалы, перчатки, оборудование (шкафы стерильного хранения, чистые прачечные). Организация также предлагает изолирующие системы X-BIO - две модели изолирующих транспортировочных боксов, изолирующие костюмы с принудительной подачей воздуха, изолирующие противорадиационные костюмы и мобильные дезкамеры.