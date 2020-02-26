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Путин поздравил Эрдогана с 66-летием

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму по случаю его дня рождения, сообщает посольство РФ в Анкаре.

"Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Турции по случаю его дня рождения", - говорится в твиттере дипмиссии.

Эрдоган родился 26 февраля 1954 года. Путину 7 октября прошлого года исполнилось 67 лет.

В последнее время между Москвой и Анкарой обострились разногласия по Идлибской зоне деэскалации. Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Российские военные в ответ заявляют, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган

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