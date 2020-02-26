Путин поддержал идею дать КС РФ право оценки возможности исполнения решений международных судов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что полностью согласен с предложением экспертов включить в Конституцию РФ пункт о праве Конституционного суда РФ оценивать возможность исполнения на территории России решений международных судебных институтов.

"Полностью согласен, вы правы. Это напрямую связано с защитой нашего суверенитета и пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела", - заявил Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Эту инициативу высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Предлагается расширить полномочия Конституционного суда, отнеся к его компетенции установление возможности исполнения решений не только межгосударственных органов, но и иностранных судов и арбитража в случае их противоречия основам публичного правопорядка РФ", - сказал Косачев, добавив, что таких "неправовых решений" в последнее время случается достаточно много.

В качестве примера он привел недавнее решение апелляционного суда в Гааге, обязавшего Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании "ЮКОС". "Обстоятельства дела крайне сомнительные, сам спор вообще не подпадает под юрисдикцию этого арбитража, решения очевидно политизированные, не были приняты во внимание ни криминальные обстоятельства создания соответствующих капиталов, ни отсутствие со стороны РФ ратификации так называемой Энергетической хартии, по которой нашу страну и пытаются вовлечь в арбитраж", - сказал сенатор.

Он убежден, что "подобного рода деструктивные решения будут тиражироваться и впредь и необходимы исчерпывающие конституционные инструменты защиты национальных интересов от такого рода беззастенчивых политических посягательств".