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Суд в Гааге подтвердил взыскание с РФ $50 млрд в пользу экс-акционеров "ЮКОСа"

Суд в Гааге подтвердил взыскание с РФ $50 млрд в пользу экс-акционеров "ЮКОСа"
Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров "ЮКОСа" на отмену решения о выплате им 50 млрд долларов российскими властями, сообщили в пресс-службе Минюста России.

"18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года. Данные решения обязывали Россию выплатить мажоритарным экс-акционерам НК "ЮКОС" 50 млрд долларов США в качестве возмещения якобы нанесенного ее действиями ущерба", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

"Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов", - говорится в пресс-релизе.

ЮКОС Россия Гаага

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