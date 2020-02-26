Путин счел уместным "аккуратно отразить" в Конституции запрет на фальсификацию истории

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает возможным внесение в Конституцию специального положения о недопустимости фальсификации отечественной истории.

"Что касается недопущения фальсификации истории, то я сам об этом много раз говорил. Если вы считаете необходимым и возможным это сделать, думаю, вполне будет уместно обратить на это внимание, на историческую правду и на недопустимость фальсификации истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества", - сказал Путин.

Таким образом, он поддержал соответствующее предложение главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ.

"Все чрезвычайно важно, все ляжет в копилку общественного сознания, пойдет на благо страны, безусловно", - добавил президент.

Касаясь высказываний о том, что кто-то пытается украсть победу у России как правопреемницы СССР, Путин сказал: "Попытки такие предпринимаются, но это невозможно".

"Берлин кто штурмовал, чей флаг над рейхстагом развевался - этого никто не забудет. Но попытки такие предпринимают, это правда, исходя из сегодняшней конъюнктуры. А то, что мы должны этому активно противостоять, это тоже правда", - отметил глава государства.

Именно поэтому, считает он, "будет уместно так аккуратно отразить это в Основном законе страны".

Кроме того, Путин поддержал другое предложение Никонова относительно закрепления в Конституции РФ положения о поддержке соотечественников за границей, назвав это важным элементом.

"У нас много действительно людей наших, которые за границей проживают, там неважно уже, какой этнической группы человек - за границей все русские, носители русской культуры и русского языка имеют право себя так называть. Поэтому наша задача - и защищать их, и поддерживать с ними связи", - сказал президент.