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В Думу внесли поправку о всенародном голосовании по Конституции 22 апреля

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В думский комитет по госстроительству и законодательству поступила поправка о проведении 22 апреля всенародного голосования по пакету поправок в Конституцию. Об этом рассказал председатель комитета Павел Крашенинников.

Изменение Конституции

По его словам, поправки также предусматривают, что этот день будет объявлен нерабочим, а голосование будет продолжаться с 8 до 20 часов по местному времени.

Авторами поправки стали сам Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, они являются сопредседателями рабочей группы по подготовке поправок к Конституции.

Официально дата голосования была впервые названа на встрече членов рабочей группы с президентом Владимиром Путиным 26 февраля. Ранее о том, что голосование могут провести 22 апреля, говорил информированный источник "Интерфакса".

На встрече с рабочей группой Путин согласился с предложением провести голосование по поправкам в этот день, и добавил, что поправки должны будут вступить в силу сразу же после голосования.

На предыдущей встрече с членами группы 13 февраля президент согласился с предложением провести голосование в будний день, но объявить его выходным. Тогда он предупредил, чтобы этот выходной не компенсировали за счет других выходных или праздников.

Путин 20 января внес в Думу законопроект о поправках в Конституцию. 23 января документ прошел первое чтение. Второе чтение первоначально намечалось на 11 февраля, но его несколько раз сдвигали из-за большого количества предложений об изменении Конституции, которые поступали в Госдуму и в рабочую группу. 26 февраля оказалось, что таких поправок более 900. Теперь ожидается, что второе чтение законопроекта пройдет 10 марта, и в него будет включена поправка о процедуре и дате всенародного голосования.

Совет Федерации проведет два голосования по законопроекту, который также должны одобрить заксобрания более чем двух третей регионов.

Хроника 15 января – 27 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Павел Крашенинников Госдума Конституция Владимир Путин Андрей Клишас

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