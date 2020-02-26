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Самолет ВВС США провел пятичасовую разведку у берегов Крыма

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W в среду совершил очередной многочасовой полет вблизи российских рубежей на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки с позывным CONEY71, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, начиная приблизительно с 12:15 по московскому времени, в течение около пяти часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма. В районе Севастополя RC-135W, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, приближался к полуострову на расстояние около 44 км.

Перед подлетом к российским границам разведчик был дозаправлен в воздухе над акваторией Черного моря американским самолетом-заправщиком KC-135R для увеличения длительности полета.

Накануне, 25 февраля, вблизи черноморских границ России был также зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon, поднявшегося с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Морской разведчик в течение нескольких часов выполнял задание вблизи побережья Крыма и Краснодарского края.

Полеты осуществляются на фоне захода в воскресенье, 23 февраля, в Черное море американского ракетного эсминца USS Ross (DDG 71) ("Росс"). Как сообщили 23 февраля в Национальном центре управления обороной РФ, после захода американского эсминца силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за его действиями.

RC-135W США Черное море Крым

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