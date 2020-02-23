Командование флота США объяснило заход эсминца "Росс" в Черное море

Ракетный эсминец ВМС США "Росс" Фото: Reuters

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Ракетный эсминец УРО "Росс" американских ВМС направлен в Черное море для поддержания безопасности в регионе, сообщает командование шестого оперативного флота США.

"Операции корабля... укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость обеспечивать безопасность в Черном море в рамках операции "Атлантическая решимость", - отмечается в сообщении флота о заходе эсминца в акваторию Черного моря.

Операция "Атлантическая решимость" была запущена под эгидой НАТО в 2014 году после начала кризиса на востоке Украины и присоединения Крыма к России. С тех пор в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

"Этим визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с нашими черноморскими партнерами. Постоянные операции в Черном море имеют решающее значение для обеспечения безопасности на море и свободы судоходства", - сказал капитан эсминца Джон Джон.

В сообщении шестого флота указывается, что это первый заход американского боевого корабля в акваторию Черного моря в нынешнем году. В 2019 году корабли ВМС США восемь раз заходили в Черное море, последним из них также был эсминец "Росс".

Ранее в воскресенье в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ сообщили, что американский ракетный эсминец Ross зашел в акваторию Черного моря.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО "Росс" ВМС США, зашедшего в 18:30 23 февраля 2020 года в акваторию Черного моря", - заявили в НЦУО.

Эсминец "Росс", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Карни", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.